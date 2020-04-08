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Ünlü oyuncu Naomi Watts, karantinada sinir krizi geçirdi

İngiliz oyuncu Naomi Watts, evinde olduğu günlerde elektrik süpürgesi, bulaşık makinesi ve yazıcısı bozulunca sessiz çığlık attığı görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Takipçileri ise "Kötü bir gün yaşayanlar sağlık çalışanlarıdır" diye tepki gösterdi

08.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:39

Naomi Watts; elektrikli süpürgesi, bulaşık makinesi ve yazıcısı bozulduğu için sosyal medya hesabından sessiz çığlık attığı bir görüntü paylaştı. Ünlü yıldızın takipçileri ise görüntüye tepki gösterdi

YARDIMCISI GİDİNCE EV İŞLERİ ONA KALDI

İngiliz oyuncu Naomi Watts, evdeki yardımcısının koronavirüs nedeniyle gitmesinin ardından kendisine kalan ev işleri sebebiyle bunaldığını sessiz çığlık attığı ağır çekim bir görüntüsünü sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Los Angeles'taki evinde karantinada olan Watts, görüntüyü, "756'ıncı Karantina Günü yazıcınız, elektrikli süpürgeniz ve bulaşık makineniz aynı gün bozulduğunda" mesajıyla paylaştı.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Naomi Watts'ın takipçileri, paylaştığı görüntüye tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Watts'ın 80 bin kişinin ölümüne neden olan hastalıkla alay ettiğini belirterek, Utanç verici bir insansın. Kötü bir gün mü geçiriyorsun Kötü bir gün yaşayanlar 18 saat hastalıkla en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarıdır. Kötü bir gün yaşayanlar, sevdikleri ölürken, veda edemeyenlerdir. Git başka yerde ilgi ara dedi. Başka bir kullanıcı da, Aman tanrım. İnsanlar ölüyor ve sen bunu paylaşıyorsun. Ne kadar sağır olabilirsin Ben sadece hayatta olduğum için şükrediyorum ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Naomi Watts, karantinada sinir krizi geçirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Naomi Watts, DHA, Magazin

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Ünlü İngiliz oyuncu karantinada sinir krizi geçirdi
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Haberler ›› Magazin ››Ünlü oyuncu Naomi Watts, karantinada sinir krizi geçirdi - Magazin
Yorumlar (1)
DOĞRUCU DOĞRAMACI:normal alışkın değil kızcağız ev işlerine yardımcısı da bırakıp gitmiş iş başa kalmış çıldırmış
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