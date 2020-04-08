Ünlü oyuncu karantinada sinir krizi geçirdi
? İngiliz oyuncu Naomi Watts, 'elektrikli süpürgesi, bulaşık makinesi ve yazıcısı bozulduğu' için sosyal medya hesabından sessiz çığlık attığı bir görüntü paylaştı.
08.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:00
Naomi Watts'ın takipçileri, paylaştığı görüntüye tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Watts'ın 80 bin kişinin ölümüne neden olan hastalıkla alay ettiğini belirterek, Utanç verici bir insansın. Kötü bir gün mü geçiriyorsun Kötü bir gün yaşayanlar 18 saat hastalıkla en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarıdır. Kötü bir gün yaşayanlar, sevdikleri ölürken, veda edemeyenlerdir. Git başka yerde ilgi ara dedi. Başka bir kullanıcı da, Aman tanrım. İnsanlar ölüyor ve sen bunu paylaşıyorsun. Ne kadar sağır olabilirsin Ben sadece hayatta olduğum için şükrediyorum ifadelerini kullandı.- Abd
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Naomi Watts, Dünya