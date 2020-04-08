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Ünlü oyuncu karantinada sinir krizi geçirdi

? İngiliz oyuncu Naomi Watts, 'elektrikli süpürgesi, bulaşık makinesi ve yazıcısı bozulduğu' için sosyal medya hesabından sessiz çığlık attığı bir görüntü paylaştı.

08.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:00
Ünlü oyuncu karantinada sinir krizi geçirdi
? İngiliz oyuncu Naomi Watts, 'elektrikli süpürgesi, bulaşık makinesi ve yazıcısı bozulduğu' için sosyal medya hesabından sessiz çığlık attığı bir görüntü paylaştı. Ünlü yıldızın takipçileri ise görüntüye tepki gösterdi.

İngiliz oyuncu Naomi Watts, evdeki yardımcısının koronavirüs (Covid-19) nedeniyle gitmesinin ardından kendisine kalan ev işleri sebebiyle bunaldığını sessiz çığlık attığı ağır çekim bir görüntüsünü sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Los Angeles'taki evinde karantinada olan Watts, görüntüyü, 756'ıncı Karantina Günü Yazıcınız, elektrikli süpürgeniz ve bulaşık makineniz aynı gün bozulduğunda? mesajıyla paylaştı.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Naomi Watts'ın takipçileri, paylaştığı görüntüye tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Watts'ın 80 bin kişinin ölümüne neden olan hastalıkla alay ettiğini belirterek, Utanç verici bir insansın. Kötü bir gün mü geçiriyorsun Kötü bir gün yaşayanlar 18 saat hastalıkla en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarıdır. Kötü bir gün yaşayanlar, sevdikleri ölürken, veda edemeyenlerdir. Git başka yerde ilgi ara dedi. Başka bir kullanıcı da, Aman tanrım. İnsanlar ölüyor ve sen bunu paylaşıyorsun. Ne kadar sağır olabilirsin Ben sadece hayatta olduğum için şükrediyorum ifadelerini kullandı.


- Abd

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Naomi Watts, Dünya
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