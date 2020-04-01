Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ: "Gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum"

Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Tatlıtuğ açıklamasında, "15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum" ifadelerini kullandı.Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında, "Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA