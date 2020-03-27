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Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle vefat etti!

Çılgın Madonna ve Crocodile Dundee gibi filmlerde rol alan ABD'li usta oyuncu Mark Blum, yeni tip koronavirüs sebebiyle hayata gözlerini yumdu

27.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:32
Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle vefat etti!

"Desperately Seeking Susan"(Çılgın Madonna ) ve "Crocodile Dundee" filmlerindeki rolleriyle tanınan ve birçok ünlü dizide konuk oyuncu olarak yer alan oyuncu Mark Blum, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı 69 yaşında vefat etti.



PEK ÇOK DİZİDE ROL ALDI

Madonna ve Rosanna Arquette ile birlikte rol aldığı Çılgın Madonna filmiyle hatırlanan oyuncu, son olarak HBO'nun 'Succession', Netflix'in 'You' ve Amazon'un 'Mozart in the Jungle' dizilerinde rol aldı.



NEW YORK TİYATROSUNDAN İKİNCİ KAYIP

Blum, New York tiyatrolarının Koronavirüs 'e bu hafta verdiği ikinci kayıp oldu. Geçtiğimiz günlerde 81 yaşındaki Tony Ödüllü oyun yazarı Terrence Phillips 81 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Koronavirüs, Madonna, Magazin

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