12 Aralık 2018, 11:33
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Ünlü Oyuncu Leonardo DiCaprio, Kendisine Verilen Oscar'ı İade Etmek Zorunda Kaldı

Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, adı yolsuzluğa karışan iş adamının kendisine hediye ettiği Oscar'ı iade etmek zorunda kaldı.

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan iş adamı Jho Low hakkında tutuklama kararı alındı. Mal varlıklarına el konulan iş adamının, ünlülere verdiği hediyelerin de geri iade edilmesi kararlaştırıldı.

MARLON BRANDO'NUN OSCAR'INI ALIP HEDİYE ETMİŞTİ

Leonardo DiCaprio'ya Oscar adaylığı getiren Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) filminin finansörlerinden olan Low, bir açık artırmada Marlon Brando'nun Oscar'ını 600 bin dolara almış ve bunu ünlü aktöre hediye etmişti. Bu olay, oynadığı her rolün hakkını veren ünlü oyuncunun, Oscar konusunda talihsizliği olarak yorumlandı.

İADE EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Ancak şu sıralarda kaçak kabul edilen Low'un verdiği tüm bu hediyeler iade edilmek zorunda. DiCaprio'nunBrando'nun Oscar'ını iade edeceği açıklamasından sonra, Oscar ödülünü, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 1 dolar karşılığında alacak ve müzede sergileyecek.

Necip Rezak
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:33



YORUMLAR (4)
HAYALET DÜNYA: Bu haberi okuyunca Acaba diyorum 700 000 liralik saat geri verildimi yok yani kimse üstüne alinmasin istifa etigine göre rüsvet kabul edilmistir??
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HAKAN GÜMÜŞ : Avrupalı insanı şunu çok önceden halletti çünkü. Dünyadaki en büyük keşfi yaptılar ve yaptıkları keşfin ne olgusunu anladıkları zaman onun bilincine vardıkları zaman onu sevdiler benimsediler çünkü onsuz hayat olmuyor birlik olmuyor huzur olmuyor . Anlamadınız mı ? Adalet. Yahu hukuk yahu.
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AHMET: o zaman desene bizim ülke direk ayvayı yedi. .
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HAMDİ GURKAYNAK: Hak yerini bulmali ve haksizlik daima kabul edilmemeli. !!!!!
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