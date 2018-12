Ünlü Oyuncu Leonardo DiCaprio, Kendisine Verilen Oscar'ı İade Etmek Zorunda Kaldı

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan iş adamı Jho Low hakkında tutuklama kararı alındı. Mal varlıklarına el konulan iş adamının, ünlülere verdiği hediyelerin de geri iade edilmesi kararlaştırıldı.

MARLON BRANDO'NUN OSCAR'INI ALIP HEDİYE ETMİŞTİ

Leonardo DiCaprio'ya Oscar adaylığı getiren Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) filminin finansörlerinden olan Low, bir açık artırmada Marlon Brando'nun Oscar'ını 600 bin dolara almış ve bunu ünlü aktöre hediye etmişti. Bu olay, oynadığı her rolün hakkını veren ünlü oyuncunun, Oscar konusunda talihsizliği olarak yorumlandı.

İADE EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Ancak şu sıralarda kaçak kabul edilen Low'un verdiği tüm bu hediyeler iade edilmek zorunda. DiCaprio'nunBrando'nun Oscar'ını iade edeceği açıklamasından sonra, Oscar ödülünü, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 1 dolar karşılığında alacak ve müzede sergileyecek.