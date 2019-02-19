19 Şubat 2019, 17:10
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Levent Üzümcü, CHP'den Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Oldu

İstanbul Şişli'de DSP'nin adayı Mustafa Sarıgül'ün karşısına Muammer Keskin'i aday gösteren CHP, Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesinde bir sürprize imza atarak ünlü oyuncu Levent Üzümcü'yü listeye aldı.

Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesi belli oldu.

2 SÜRPRİZ İSİM LİSTEDE

İstanbul Şişli'de Muammer Keskin'i aday gösteren CHP, Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesinde de 2 sürprize imza attı. CHP İstanbul eski Milletvekili Selina Doğan ve Ünlü oyuncu Levent Üzümcü CHP'nin Şişli Belediye Meclis Üyesi aday listesinde kendine yer buldu.

LEVENT ÜZÜMCÜ KİMDİR?

Levent Üzümcü 1972'de İzmir'de doğdu. Karşıyaka'da geçen çocukluk ve yine İzmir'in Hatay semtinde geçen gençlik yıllarından sonra, Eskişehir'de konservatuarda okudu. Konservatuar yıllarından itibaren genellik "Jön" karakterleri oynatılmak istense de kendisi daha çok komedilerde oynamak ister. Üniversite yıllarında bir gençlik festivali kapsamında İstanbul'a gelir. Daha sonra uzun yıllar çalışacağı İstanbul Şehir Tiyatroları - Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'ne ilk çıkışı olacaktır.

Şişli,İstanbul,Levent Üzümcü,Cumhuriyet Halk Partisi


YORUMLAR (31)
JONİ VOLKER: MECLİS ÜYELİĞİNDEN ALACAĞIN PARA SENİN BİR GECE İÇTİĞİN YABANCI MARKA VİSKİYE YETMEZ BE HALKÇI ÇOCUĞUM
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CCC: hdp den bekliyordum
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YORUM: Lingo ,lingo şişeler .....
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MEMLEKETİM: Siyaset senin isin deyil.
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VETERİNER: Boş adam, adam mı o da meçhul
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