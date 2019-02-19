Levent Üzümcü, CHP'den Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Oldu

Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesi belli oldu.

2 SÜRPRİZ İSİM LİSTEDE

İstanbul Şişli'de Muammer Keskin'i aday gösteren CHP, Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesinde de 2 sürprize imza attı. CHP İstanbul eski Milletvekili Selina Doğan ve Ünlü oyuncu Levent Üzümcü CHP'nin Şişli Belediye Meclis Üyesi aday listesinde kendine yer buldu.

LEVENT ÜZÜMCÜ KİMDİR?

Levent Üzümcü 1972'de İzmir'de doğdu. Karşıyaka'da geçen çocukluk ve yine İzmir'in Hatay semtinde geçen gençlik yıllarından sonra, Eskişehir'de konservatuarda okudu. Konservatuar yıllarından itibaren genellik "Jön" karakterleri oynatılmak istense de kendisi daha çok komedilerde oynamak ister. Üniversite yıllarında bir gençlik festivali kapsamında İstanbul'a gelir. Daha sonra uzun yıllar çalışacağı İstanbul Şehir Tiyatroları - Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'ne ilk çıkışı olacaktır.