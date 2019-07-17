17.07.2019 11:58
Haberler» Magazin» Haber

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Mısır'da çekilen filmde başrol oldu

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım, Mısırlı yönetmen Mohamed Hesham El-Rashidy'nin yeni filmi 'Mako'da başrolü üstlendi.

ATV ekranlarının yıllardır sevilerek izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan oyuncu Murat Yıldırım'ın ünü ülke sınırlarını aştı. Yıldırım, Mısır'da çekilecek 'Mako' adlı filmin ekibine dahil oldu.

AFİŞİ PAYLAŞILDI

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde filmin yönetmeni Mohamed Hesham El-Rashidy ve yapımcıyla bir araya geldi. Film için görüşen ekip, daha sonra ünlü oyuncuyla anlaşma imzaladı. Filmin başrolünü üstlenecek olan Yıldırım'ın yer aldığı afiş de sosyal medyada paylaşıldı.

GERÇEK BİR HİKAYEYİ ANLATIYOR

Yıldırım'ın başrolünü Mısırlı oyuncular Kosai Khauli, Sarah Elshamy, Khaled Anwar ve Nahed Elsebai ile paylaşacağı 'Mako' filmi, gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Film, 1991'de Kızıldeniz'de batan 'Salem Express' adlı gemideki çok sayıda yaşanan can kaybını konu ediniyor. Film, Mısır'ın yanı sıra birçok Arap ülkesinde de izleyiciyle buluşacak.

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Mısır'da çekilen filmde başrol oldu
Murat Yıldırım, Yönetmen, Mısır, Magazin

YORUMLAR (2)
DİYARBAKIR MEHMETCAN: Çokkkkkkkl iyiiii yaaa oyuncular kaliteli Mohamed Hesham El- çok seviyorum filmleri harika sabırsızlikla bekliyorum bu film
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
GÜLBEYAZ: kaliteli oyuncu, tebrikler
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
12:17   Yaşlandırma akımına uyan Özge Ulusoy geçmişe gitmeyi tercih etti
11:58   Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Mısır'da çekilen filmde başrol oldu
11:01   Burcu Esmersoy, dijital dolandırıcılık konusunda takipçilerini uyardı
10:37   Ne yapsa olmuyor! Bikinisiyle sahilde defile yapan Süreyya Yalçın'a takipçilerinden tepki
09:59   Kayserisporlu taraftarlardan Dorothee Poulain'e 'Süpersin Yenge!'
09:42   Ünlü iş adamı hakkında şoke eden iddia: Kediciklerin kiminle turnikeye gireceğini belirlemiş
09:41   Diriliş'in Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi belli oldu