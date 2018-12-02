Oyuncu Aybüke Pusat'ın Nasıl Ünlü Olduğu Ortaya Çıktı

Atv ekranlarında yayınlanan Şahin Tepesi dizisinin Verda'sı Aybüke Pusat'ın nasıl ünlü olduğu ortaya çıktı. Aybüke Pusat çok başarılı bir balerinken sakatlanınca her şeye küsüp evine kapandı. Arkadaşlarının zoruyla katıldığı Kim Milyoner Olmak İster? ise hayatını değiştirdi.

EKRANDA GÖRENLER TEŞVİK ETTİ

Onu ekranda görenler güzellik yarışmasına katılması için teşvik etti. O da denileni yaptı. Miss Turkey 2014'e katılıp üçüncü oldu. Ardından da şöhret geldi. Pusat, Medcezir, O Hayat Benim, Familya, Söz ve Şahin Tepesi dizilerinde rol aldı. Şahin Tepesi dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle paylaşıldı. Atv'nin yeni dizisi Şahin Tepesi'nin yayınlanan son bölümünde Deniz, annesinin baskısına dayanmakta zorlanırken, büyük bir sürprizle karşı karşıya kalmıştı.

ŞAHİN TEPESİ DİZİSİ KONUSU

Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı… Bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele… Bir ölümün ardındaki büyük sır…Birlikte büyüdüğü Tuna'nın (Zerrin Tekindor) oyununa gelen Melek (Ebru Özkan), işlemediği bir kabahat yüzünden babası tarafından evden kovulmuş ve mirastan mahrum edilmiştir. Yıllar sonra babasının cenaze törenine katılmak için döndüğünde iki yetişkin çocuğu olan dul bir kadındır. Gençlik aşkı Demir (Murat Aygen) ise Tuna'yla evlenmiş onların da iki çocukları olmuştur. Babasının vasiyeti, iki çocuğuyla borç harç içinde hayat mücadelesi veren Melek için ne kadar şaşırtıcı ise, Tuna için o kadar büyük sürpriz olur. Babasının affettiği Melek de artık, mirasta hak sahibidir.Kocasına saplantılı bir şekilde aşık olan Tuna, hem Demir'i, hem sahip olduğu serveti kaybetme endişesi yaşarken, en çok Melek'in babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Geçmişteki acı ve pişmanlıklarıyla kavrulan iki kadının kıyasıya mücadelesi, çocukları Verda (Aybüke Pusat) ve Efe'nin (Boran Kuzum) aşklarına en büyük engeldir.