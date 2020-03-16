Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Ukraynalı ünlü film yıldızı Olga Kurylenko (40), koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.
16.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:56
Ukraynalı ünlü film yıldızı Olga Kurylenko (40), koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.
Dünyaca ünlü film yıldızı Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın" dedi. Olga Kurylenko, James Bond film serisinden Quantum Solace'de rol almıştı ve Russell Crowe'un Çanakkale'de çektiği 'Son Umut' (Water Diviner) filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'la birlikte 'Ayşe' rolünü oynamıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------
Olga Kurylenko'nun çeşitli görüntüleri
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Kaynak: DHA
Etiketler : Olga Kurylenko, Koronavirüs, Güncel
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