07 Aralık 2018, 19:48
»»

Ünlü Oyuncu Olivia Munn, İlginç Kıyafetiyle Büyüledi

ABD Los Angeles sokaklarında görüntülenen 38 yaşındaki güzel oyuncu Olivia Munn, cesur kombiniyle gazetecilerin ilgi odağı oldu.

Güzel oyuncu Olivia Munn, cesur kombiniyle dikkat çekti! Kazağının altına hiçbir şey giymeyen oyuncunun cesareti olay oldu.

İLGİNÇ SEÇİMİYLE BÜYÜLEDİ

"En güzel kadınlar" listelerinin en bilinen ünlüsü Olivia Munn, dün akşam Los Angeles sokaklarında görüntülendi.38 yaşındaki oyuncu, bir yardım etkinliğine katılmak için yola koyulmuştu. Amerikalı oyuncunun kıyafet seçimi ise bir hayli ilginçti. Munn, çiçek işlemeli, kalın, boğazlı bir kazak giymiş, altına ise etek ya da pantolon giymeden sadece kırmızı diz üstü çizme giymeyi tercih etmişti. Yine kırmızı tonlarındaki el çantası ve aynı renk rujuyla cesur bir kombin yapan Munn, basın mensuplarının ilgi odağı oldu. Oklahoma doğumlu güzel, son olarak The Predator filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmıştı.

"TAM ANLAMIYLA ÇİFTE STANDART"

Kadınlara uygulanan baskıya dair sık sık açıklamalar yapan Olivia Munn; "Burada bir haksızlık var. İnsanlar, kadınların nasıl göründüğüne ilişkin sürekli yargıda bulunuyor. Eğer kötü görünüyorsanız, bunu kapatmak zorundasınız, makyajsız gezemezsiniz! İyi görünüyorsanız kesin estetik yaptırmışsınızdır. Erkekler için böyle bir şey yok! Bu, tam anlamıyla çifte standart!" demişti.

Los Angeles,Olivia Munn
07 Aralık 2018 Cuma 19:48



YORUMLAR (11)
SAPIK MIYIM BEN: ben de montumun altına kazak, kazağımın altına gömlek, gömleğimin altına sweatshirt, sweatshirtümün altına tişört giydim ama ayıptır söylemesi tişörtümün altında hiçbir şey yok.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ÇOK ŞANSLIYIM: ben biryıldır işsizim derdime derman olurmu bu haber
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ALPER: Adı gibi güzel.Zeytinyağı gibi hep üste çıkar bu :)))
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BULMACACI: Yukardan aşağı 3 ve 4 nolu fotoların cevabı : mikemmellllll
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FEKELİ: Gel buraya bakalim yavrucuum ifadeni alayim
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın