Ünlü Oyuncu Sean Penn, İstanbul'da

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın öldürülmesine ilişkin belgesel hazırlayacağı kaydedilen ABD
'li ünlü sinema oyuncusu Sean Penn
, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan
'ın İstanbul
Başkonsolosluğu önünde çekim yaptı.
Ünlü aktör Sean Penn, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne, korumaların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir ekiple geldi. Polis
bariyerlerinin ardından bir süre görüntü alan Sean Penn, daha sonra konsolosluk konutunun önüne gelerek, burada da görüntü aldı.
Ünlü oyuncu bölgede, ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Cemal Kaşıkçı,Suudi Arabistan,İstanbul,Sean Penn
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:27