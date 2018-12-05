Ünlü oyuncu Sean Penn
, Suudi Konsolosluğu'nda
İSTANBUL - Cemal Kaşıkçı
cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye
'ye gelen ünlü ABD
'li oyuncu Sean Penn, Suudi Arabistan
Konsolosluğu'na geldi. Oscar ödüllü ünlü aktör Sean Penn, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını araştırıp bir belgesel hazırlamak üzere İstanbul
'a geldi. Kamera ekibi ile birlikte İstanbul'a gelen ünlü aktör, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda çekim yaptı.Sean Penn'in Cemal Kaşıkçı cinayeti ilgili birçok kişi ile görüşüp çekip yapacağı ve ardından bir belgesel hazırlayacağı öğrenildi. Ünlü aktörün Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz
ile de bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Suudi Arabistan,Cemal Kaşıkçı,Sean Penn
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:13