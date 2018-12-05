05 Aralık 2018, 15:21
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Ünlü Oyuncu Sean Penn, Kaşıkçı Belgeseli İçin İstanbul'a Geldi

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü ABD'li oyuncu Sean Penn, Suudi Arabistan Konsolosluğunda çekim yaptı.

ABD'li ünlü oyuncu Sean Penn, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelendi. Penn Suudi Arabistan Konsolosluğunda çekim yaptı.

KAŞIKÇI BELGESELİ ÇEKİYOR

Oscar ödüllü ünlü aktör Sean Penn, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını araştırıp bir belgesel hazırlamak üzere İstanbul'a geldi. Kamera ekibi ile birlikte İstanbul'a gelen ünlü aktör, Suudi Arabistan Konsolosluğunda çekim yaptı. Sean Penn'in Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili birçok kişi ile görüşüp çekip yapacağı ve ardından bir belgesel hazırlayacağı öğrenildi. Ünlü aktörün Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile de bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Suudi Arabistan,Cemal Kaşıkçı,Sean Penn
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:21



YORUMLAR (2)
KÖYLÜ MURTAZA: olay olmuş çözülmüş bitmiş adamlar belgesele başlamış, bize daha saçma sapan haber sunup örtbas edilmeye çalışan haberler çıkartıyorlar. kendi ülkemizdeki rezilliğe bak.
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ADIGÜZEL: gardaş hoş gelmişsin
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