Ünlü oyuncu Seren Şirince dünya evine girdi! Seren Şirince kimdir?

İlişki Durumu: Karışık dizisinin Ayşegül'ü Seren Şirince, Tobias Sutter ile Beyoğlu'nda bir mekanda dünya evine girdi. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı çift düğünden kareleri ise sosyal medyadan paylaştı. Seren Şirince kaç yaşında? Seren Şirince sevgilisi, boyu, kilosu ve daha fazlası haberimizde...

ÇİFT 3 YILDIR BİRLİKTEYDİ

Ekranların sempatik kızı Seren Şirince, 3 yıldır birlikte olduğu İngiliz sevgilisi Tobias Sutter ile Beyoğlu'nda bir restoranda, ailelerin ve yakın dostların katıldığı düğünle evlendi. Düğüne ait görüntüleri ise Şirince, sosyal medya hesabından paylaştı.

SEREN ŞİRİNCE KİMDİR?

Başarılı oyuncu Şirince, 1 Ocak 1988 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Kamera karşısına ise ilk kez 2012 yılında yayımlanan ''Araf Zamanı'' isimli dizi ile geçti. Ardından 2015 yılında yayımlanmaya başlayan "İlişki Durumu: Karışık" dizisinde Ayşegül karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Seren Şirince, FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ''Bir Aile Hikayesi'' dizisinde Derya karakterine hayat verdi. Oyuncu, 1.56 metre boyunda, 45 kilo ve Oğlak burcudur.

YER ALDIĞI DİZİLER

2012 – Araf Zamanı

2013 – Aşk Emek İster (Nazlı)

2015 – İlişki Durumu: Karışık (Ayşegül)

2016 – İlişki Durumu: Evli (Ayşegül)

2017 – Seven Ne Yapmaz (Nazlı)

2019 – Bir Aile Hikayesi