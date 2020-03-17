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Ünlü oyuncu, Serra Yılmaz hakkında şok edici ifadeler kullandı

FLAŞ... Koronavirüs nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşayan oyuncu Serra Yılmaz'ın Türkiye'ye alınması için başvuruda bulunduğu iddia edilmişti. Bu iddiayı duyan oyuncu Ogün Kaptanoğlu'ndan flaş açıklamalar geldi

17.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:00
Ünlü oyuncu, Serra Yılmaz hakkında şok edici ifadeler kullandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaptanoğlu şu ifadeleri kullandı: Türk olmaktan utanmıyor muydun sen utanmaz Serra Yılmaz. Türk olmak ve doğmak benim suçum değilm demiştin.

Türkler'le yaşamam dedin defolup İtalya 'ya gitmedin mi? Şimdi o psilik zihniyetinle orada kal. Nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne, topraklarıma, aşağılık beynini getirme. Seni memleketimde istemiyorum, istemiyoruz"

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Serra Yılmaz, Türkiye, İtalya, Magazin

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