Ünlü oyuncu, Serra Yılmaz hakkında şok edici ifadeler kullandı
FLAŞ... Koronavirüs nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşayan oyuncu Serra Yılmaz'ın Türkiye'ye alınması için başvuruda bulunduğu iddia edilmişti. Bu iddiayı duyan oyuncu Ogün Kaptanoğlu'ndan flaş açıklamalar geldi
17.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:00
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaptanoğlu şu ifadeleri kullandı: Türk olmaktan utanmıyor muydun sen utanmaz Serra Yılmaz. Türk olmak ve doğmak benim suçum değilm demiştin.
Türkler'le yaşamam dedin defolup İtalya 'ya gitmedin mi? Şimdi o psilik zihniyetinle orada kal. Nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne, topraklarıma, aşağılık beynini getirme. Seni memleketimde istemiyorum, istemiyoruz"
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler : Serra Yılmaz, Türkiye, İtalya, Magazin
Yorumlar
Manşet
Haberler
Magazin
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Magazin
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Magazin
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Magazin
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Magazin
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Magazin
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Magazin
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Magazin
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu