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Ünlü oyuncu Simon Yam sahnede bıçaklandı

Hong Konglu aktör ve film yapımcısı Simon Yam, Çin'de bir tanıtım etkinliğinde sahnede konuşurken bıçaklı saldırıya uğradı.

20.07.2019 15:38

Olay Çin'in Zhongshan şehrinde meydana geldi. İzleyicilerden biri bir anda sahneye atlayıp ünlü oyuncuyu midesinden ve kolundan bıçakladı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yam'ın menajeri ünlü aktörün hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Etkinliği izleyen seyircilerden birinin kaydettiği görüntülerde saldırganın cebindeki bıçağı çıkararak sahneye atladığı ve Yam'a saldırdığı, Yam'ın ise saldırgandan kaçtığı ve sahneye hemen güvenlik görevlilerinin geldiği görüldü. Güvenlik görevlilerinin saldırgana müdahalesinin ardından saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

ULUSLARARASI PLATFORMDA BÜYÜK BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Simon Yam, uluslararası platformda gösterdiği performanslar ve Çıplak Katil, SPL: Sha Po Lang, Seçim, Seçim 2, Sürgün, Lara Croft: Tomb Raider - Hayatın Beşiği ve Hırsızlar gibi gişelerinden uluslararası beğeni toplamıştı.

Ünlü oyuncu Simon Yam sahnede bıçaklandı
Simon Yam, Magazin

YORUMLAR (4)
TAN GÜRKAN: şiddetin her türlüsüne karşıyız tatlı dil yılanı deliğinden çıkartırmış
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KIRMIZI NOKTA: tmmda Donnie Yen in resmi ne alaka resim kareside ip man filminden
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DOĞRU: Dikkat çekmek için Donnie Yen''i ön plana koyup tıklanması için böyle bir aldatmacaya gerek yok!!! Sahtekarlar. . .
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KOMİK BİRİNE BENZİYOR: Komedyenlerin vukuatı diğerlerinden fazla nedense
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