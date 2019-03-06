06 Mart 2019, 09:18
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Ünlü Oyuncu Hikmet Karagöz, Taksim'de Yürüyen Merdivenden Düşerek Yaralandı

Bir süre önce felç geçiren ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Hikmet Karagöz, Taksim Metrosu'nda yürüyen merdivenlerden inerken düştü.

Bir süre önce felç geçiren ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Hikmet Karagöz, Taksim Metrosu'nda yürüyen merdivenlerden inerken düştü. Kaşından ve yanağından yaralanan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

METRONUN YÜRÜYEN MERDİVENİNDEN DÜŞTÜ

Sol kol ve bacağından felç geçiren 'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı Abbas rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Hikmet Karagöz, ufak bir kaza atlattı. Beyoğlu Taksim'de , metroya binmek için yürüyen merdivenlerden inmeye çalışan ünlü oyuncu Hikmet Karagöz, bu sırada takılarak düştü. Karagöz, kaşından ve yanağından yaralandı. Daha önce felç geçiren Karagöz ayağa kalkmakta zorlanınca sağlıkçı olduğu öğrenilen bir vatandaş ilk müdahaleyi yaptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, diğer vatandaşların da yardımıyla hava alması için metro istasyonundan dışarı çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından ünlü oyuncu ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hikmet Karagöz, Taksim, Magazin
Kaynak: İHA


YORUMLAR (4)
D: off yazık ya Allahım yardımcısı olsun tüm yaşlıların
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ÇANKIRILI MEVLÜT BİLGİN 18: solcu degilim ama solcu olgun erkeklerin bıyıklarını gışgırtıcı bulurum
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TAZE HUKUKÇU-ROSE: kıyamam. neden yanında biri yok felçli insan yalnız dışarıya gönderilmemeli bence hayatın hızına yetişecek güçleri yok çünkü
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BATTALGAZİ: O nasıl bıyık amca merak ettiğim yemek yerken kaşık girebiliyormu bu solcuların alayının bıyığı böyle ağzı kapatan bıyık her ne hikmeti varsa ben anlamadım
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