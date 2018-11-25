Ünlü Oyuncu Tarık Ünlüoğlu'dan, Hayranlarını Üzen Haber!

Ekranların en çok izlenen dizileri arasında olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'ndan üzücü haber geldi. Ünlüoğlu'nun akciğerlerinde sorun olduğu öğrenildi.

"EN BÜYÜK DESTEK EŞİNDEN"

Tarık Ünlüoğlu'na bu süreçte en büyük destek ise eşi Gülenay Kalkan'dan geldi. Ünlü oyuncunun eşi Kalkan, bu süreçte eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.