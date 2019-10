Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandıÜnlü isimler son yolculuğunda yalnız bırakmadı

İSTANBUL - Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Ünlü'nün cenazesine çok sayıda ünlü isim katıldı.Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu için önce İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Törene usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, ünlü komedyen Ata Demirer, ünlü oyuncular Zafer Ergin, Mehmet Aslantuğ, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Oya Başar, Can Gürzap, Zafer Alagöz, Melek Baykal, Tamer Karadağlı, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, gibi sanat dünyasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Ünlü'nün naaşı Levent Camii'ne getirildi. Cenaze namazına çok sayıda ünlü isim katılarak Ünlü'yü son yolcuğunda yalnız bırakmadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından tabutu omuzlarda taşınan Ünlü, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi."Enerjisi ve hayata bakışını unutamıyorum"Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu yaptığı açıklamada, "Ölüm ona hiç yakışmadı. Daha çok gençti. Daha kim bilir neler oynar neler yapardı? Onunla çok güzel günlerimiz oldu. Bana şuan ölümü hiç inandırıcı gelmiyor. Yokmuş gibi gelmiyor. Hayatı çok severdi. Enerjisi ve hayata bakışını unutamıyorum. O güzel sesi hiçbir zaman unutmayacağım. Her zaman kulaklarımda olacak. Omuz omuza oynadık. Tüm sevdiklerine sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi."Türkiye'nin önemli değerlerindendi"Oyuncu Oktay Kaynarca ise, "Çok değerli bir ağabeyimi ve iyi bir insanı kaybettik. Yolcuğuna bu şekilde devam etmeye karar verdi. Biz, kendisini çok özleyeceğiz. Biz her zaman kendisini anacağız. Allah herkese böyle bir ömür nasip etsin" dedi. Ercan Saatçi, "Sohbetlerimizin neşesini kaybettik. Bizi sürekli güldüren çok iyi niyetli bir kişiydi. Türkiye'nin önemli değerlerindendi. Kendisini çok özleyeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA