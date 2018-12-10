Ünlü Oyuncu Tolga Sala, Yasak Elma Dizisine Dahil Oldu

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi kadrosunu genişletme aşamasında Çukur'un yıldızına talip oldu. Çarpışma dizisinin başrol oyuncusu Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi olan, aynı zamanda Show TV'de yayınlanan Çukur'da geçtiğimiz sezon 'Cemil' karakterine hayat veren Tolga Sala, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu.

"27. BÖLÜMDE DAHİL OLACAK"

Melis Civelek ile Zeynep Soyata'nın senaryosunu yazdığı diziye Tolga Sala, 27. bölümde dahil olacak. 'Kurban Kırbaçlı' karakterine hayat vermesi beklenen Sala, Dündar'ın (Erdem Kaynarca) kardeşi gibi gördüğü sağ kolu ve koruması rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

ÇUKUR DİZİSİNDE OYNAMIŞTI

Çukur dizisiyle beğenileri üzerine toplayan Tolga Sala, 18 Temmuz 1989'dur. Melisa Aslı Pamuk ile ilişkileri devam eden Sala, İstanbul Yeditepe Üniversitesinden mezun olmuştur. Engin Altan Düzyatan, Cengiz Coşkun ve Hülya Darcan'ın başrollerini paylaştığı Diriliş Ertuğrul'un 2014 sezonunda Hamza Alp karakterine hayat veren Tolga Sala, Lale Devri ve Yer Gök Aşk dizileri ile adını duyurdu. Son olarak Çukur dizisinde canlandırdığı Cemil karakteri ile hafızalara kazınan Sala, dizide 15 bölüm oynamıştı. Sala, yeni dizisi Yasak Elma'ya, 27. bölümde dahil olacak.