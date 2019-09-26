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Ünlü oyuncu tolgahan sayışman kosova'nın 'kültür elçisi' oldu

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman Kosova'nın 'Kültür Elçisi' olduEnis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın daveti üzerine Kosova'ya gelen ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Kosova Kültür Gençlik ve Spor Bakanı Kuytim Gaşi tarafından 'Kültür Elçisi' seçildi.

26.09.2019 09:56
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman Kosova'nın 'Kültür Elçisi' oldu
Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın daveti üzerine Kosova'ya gelen ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Kosova Kültür Gençlik ve Spor Bakanı Kuytim Gaşi tarafından 'Kültür Elçisi' seçildi.
Priştine'deki temasları ardından Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'e geçen ünlü oyuncu, burada hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Tarihi Taşköprü'de fotoğraf çektiren Sayışman, Kosova'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. 'Elveda Rumeli' dizisiyle Kosova'da çok sevildiğini söyleyen Sayışman, yeni dizisi 'Şampiyon'un da Kosova'da ilgiyle izlendiğini söyledi. Kosova Kültür Gençlik ve Spor Bakanı Kuytim Gaşi de, 'İki yıldan kısa bir süre önce Türkiye Kültür Bakanlığı ile sinematografi alanında imzaladığımız işbirliği anlaşmasını önümüzdeki günlerde ve aylarda somutlaştırmanın zamanı geldi. Gaşi, Sayışman'ın iki ülke arasında sinematografi alanındaki işbirliğini geliştirmek adına Kosova'ya geldiğini belirtti. Ünlü Türk oyuncu Tolgahan Sayışman ise, daveti için Kültür Bakanı Gashi'ye teşekkür ederek, 'Kültür Elçisi' olmaktan ve Kosova ile Türkiye arasında sinematografi alanında varolan işbirliğinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Ünlü oyuncu tolgahan sayışman kosova'nın 'kültür elçisi' oldu

Tolgahan Sayışman, Mehmet Kasapoğlu, Kosova, Güncel

Kaynak: DHA

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