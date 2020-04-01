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Ünlü oyuncu Turhan Kaya korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Turhan Kaya korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı rolüyle tanınan ünlü oyuncu Turhan Kaya, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

01.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:04
Ünlü oyuncu Turhan Kaya korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İSTANBUL - Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı rolüyle tanınan ünlü oyuncu Turhan Kaya, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı 'Ordinaryüs' karakteriyle tanınan Turhan Kaya, yaklaşık 10 gün önce öksürük şikayetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Tedavi altına alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın korona virüs nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.
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Ünlü oyuncu Turhan Kaya korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Kurtlar Vadisi Pusu, Genel

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Ünlü oyuncu Turhan Kaya korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
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