Ünlü oyuncu ve sunucu Cem Özer, ekrana dönüyor

Uzun bir aranın ardından kamera karşısına geçen Özer, Abdülhamid'e karşı hain planları olan William Hechler karakterini canlandıracak. Kadroya katılmasının ardından büyük merak uyandıran Özer, iddialı performansıyla beğeni toplayacak.

Kim-Kimdir?

CEM ÖZER: ŞEYTANİ OYUN KURUCU WİLLİAM HECHLER

William Hechler Abdülhamid ile aynı yaşlardadır. Hindistan'da doğmuştur, babası Almandır ama Londra 'da büyümüş ve yaşamıştır. Hristiyan rahibi derecesinde dini bilgi sahibi olmasına rağmen Hechler, Hristiyan siyonisttir. En büyük beklentisi İsa Mesih'in tekrar gelmesidir. Bunun için de Yahudilerin tekrar Filistin'de bir İsrail devleti kurmasıyla mümkün olacağını bilir. İngiliz Devleti adına sefaretlerde görev yapmaktadır. William Hechler, Theodor Herzl'in yakın dostu ve onu dünyaya tanıtan isimdir.Hechler, tam bir şeytani oyun kurucudur. En büyük hedefi Osmanlı'yı yıkıp Abdülhamid'i tahtından indirip Filistin'i Yahudilere açmaktır. Bunun için de elinden geleni yapacaktır.Abdülhamid'in karşısına Birleşik Krallık Sefiri olarak gönderilmiştir.

BURÇ KÜMBETLİOĞLU: HALİL HALİD'İN KARŞISINDAKİ GÜÇ ALBAY ALBERT GOLDSHMİT

İngiliz ordusunda görevli Yahudi bir Albay olan Albert Goldshmit de Hristiyan Siyonistlerdendir. İngilizlere son derece sadıktır. Orduda Makkabiler adında bir teşkilat kurmuş, İngilizlerin de bundan haberi vardır. Makkabiler, Yahudilerin tekrar Filistin'e dönmesini kolaylaştırmak için kurulmuştur.

Çok iyi silah kullanan, dövüşebilen ve son derece acımasız olan Goldshmit, Halil Halid'in karşısındaki güç olacaktır. Beraberinde getirdiği istihbaratçılarla Osmanlı istihbaratı arasında bir kavga olacaktır.

TUĞÇE KUMRAL: ZEKİYE SULTAN HAREM'E RENK KATMAK ÜZERE GELİYOR

Zekiye Sultan'ı Abdülhamid ve Bedrifelek'in kızı, Mehmet Selim'in kız kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Zekiye Sultan, oldukça güzel, çekici, eğitimli, kültürlü bir kadındır.

Babasına çok düşkün, bunun yanında kuralcı, otoriter, ince zevkleri olan birisidir. Kendi çıkarları ve istekleri doğrultusunda hareket eder. Evli, iki çocuğu olan Zekiye Sultan'ın kocası, Osman Paşa'nın büyük oğlu, yani Kemalettin'in ağabeyi Ali Nurettin Paşa'dır.

ESRA KILIÇ: İYİ YETİŞTİRİLMİŞ BİR AJAN DİANA

Diana, İngiliz Sefareti'nde iki yıldır çalışan iyi yetiştirilmiş bir ajandır. Zeki, güzel ve çok yetenekli biridir. Payitaht'taki ilk yıllarında kendini gizlemeyi bilmiş sokaktan istihbarat toplayıp Londra'ya bildirmiştir.

Artık daha açık bir istihbarat savaşı başlamıştır. Diana artık yakın temasa ve çatışmaya girmek zorunda kalacaktır. Halil Halid ve ekibine karşı kora kor bir mücadele verecektir.

FAİK ERGİN: GİZEMLİ ROBERT

Robert, Hechler ile gönderilmiştir. 30 yaşlarındadır. İlk başta silahlı güç o dur. Fakat sonradan kime çalıştığı ortaya çıkacaktır.