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Ünlü oyuncu ve yazar Nilgün Belgün, D&R'da hayranlarıyla buluştu

D&R Live etkinlikleri kapsamında D&R Capitol'e konuk olan Belgün, imza gününde "Hayatla Geçinmeyi Seçtim" isimli kitabını imzalarken kendisini yalnız bırakmayan sevenleriyle bir arada olmanın keyfini çıkardı.

17.02.2020 08:19 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:39Ünlü oyuncu ve yazar Nilgün Belgün, D&R'da hayranlarıyla buluştu

D&R'ın 'nin dört bir yanında devam eden yazar buluşmalarına bu hafta Nilgün Belgün konuk oldu. Usta sanatçı, "Hayatla Geçinmeyi Seçtim" adlı kitabını 15 Şubat Cumartesi günü D&R Capitol'de imzaladı. Hayranlarının yalnız bırakmadığı Belgün, gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu, etkinlikten büyük keyif aldığını belirtti.

Belgün, bir hayat kılavuzu niteliğindeki bu kitapta; kendini umutsuz ve çaresiz hissedenlere, pişmanlık duyanlara, ilişkilerinde sendeleyenlere çıkış yollarını gösteriyor. Nilgün Belgün, "Hayatla Geçinmeyi Seçtim'i okurken zaman zaman gülecek, kimi zaman düşünecek, bazı yerlerde şaşıracak, çoğu yerde kendinizi bulacak, empati kuracak, mutluluğun ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksınız. Benim yolum mutluluk… O yol kendini tanımaktan geçiyor. Neyi isteyip, neyi istemediğini bilmekten… Mutluluk dediğin bir seçim. Ben hayatımı kolaylaştırmayı, dolayısıyla da bu hayatla geçinmeyi seçtim" dedi.


Nilgün Belgün, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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