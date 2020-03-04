Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

14 yıldır ekranda olan Arka Sokaklar dizisinin ekibine bir oyuncu veda etmeye hazırlanıyor. Duayen yapımcı Türker İnanoğlu'nun imza attığı diziye Nadya karakteriyle katılan Wilma Elles'in 18 bölümlük macerası sona eriyor.

Ünlü Alman oyuncu Arka Sokaklar dizisinin 547. bölümünde diziden ayrılıyor...

WILMA ELLES KİMDİR?

18 Ekim 1986 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde doğan Wilma Elles, Alman vatandaşıdır. İkisi erkek, biri kadın 4 kardeşi vardır. Büyükbabası büyükelçi olan Elles'in babası sürekli yurt dışında görevli bulunduğu için çok gezdi. Elles tam 6 dil biliyor.

Kanada , Los Angeles, Fransa, New York ve Roma'da bulundu. Tiyatro ve dans eğitimlerine 10 yaşında başladı. 2004 yılında Köln'deki "Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule" okulunun tiyatro bölümünden mezun olmuş. 2008 yılında "Türk Usulü" adlı sinema filminde başrolde oynamıştır.

Wilma Elles, "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde Caroline rolünde oynadı. Dizi için Türkçe öğrenen Wilma Elles, "Arka Sıradakiler adlı dizinin Mardin ile ilgili bölümünde konuk oyuncu olmuş, yaklaşık 10 bölüm bu dizide bulunmuştur. 2012 yılında çekilen "Çanakkale Çocukları" sinema filminde rol aldı.

Wilma Elles'e Avrupa Kalite Ödülleri'nde 2011 En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. Wilma Elles, tenis, aerobik, sörf, basketbol, bisiklet, paten, jimnastik, yüzme sporlarını çok seviyor ve yapıyor.

WILMA ELLES DİZİLERİ

2019 - 2020 - Arka Sokaklar

2015 - Yeter

2015 - Senden Bana Kalan

2015 - Emicem Hospital

2015 - Filinta

2014 - Kızıl Elma

2013 - Gurbette Aşk Bir Yastıkta

2013 - Bu İşte Bir Yalnızlık Var

2013 - Kahireli Palas

2012 - Laz Vampir Tirakula

2012 - Çanakkale Ruhu

2010-2013 – Öyle Bir Geçer Zaman ki

2010 – Ihr mich auch

2010 – Spurlos verschwunden

2010 – Fahr zur Hölle Gott

2010 – Das dicke Ding

2010 – Stumme Schreie

2008 – Türk Usulü Maria

2008 – Evercall Dr. Energy

2008 – Arbeitstitel: Der Richter

2007 – Komissar Stolberg

2007 – Das Weinen davor

2007 – Soko Köln

2007 – Hafen der Hoffnung- Die Gustloff

2007 – Gameshow Marathon

2007 – One day lovers

2007 – Finanzcheck

2007 – Satan Claus

2007 – Das Spielzeug

2007 – Der Kanon

2007 – Cauliflower Power

2007 – Heilige Konflikte

2007 – Zeltgeflüster

2007 – Kill or be killed

2006 – Speak my language

2006 – Ich und die Anderen

2006 – Fairy Tell

2005 – Eine traumhafte Beziehung

2005 – Das Puppenspiel

WILMA ELLES TİYATRO OYUNLARI

2010 – Hänsel und Gretel

2009 – Weihnachten in Transilvanien

2006 – Die Ratten

2006 – Woyzeck

2006 – Yard Girls

2005 – Boufontera

2004 – Die Zoogeschichte

2004 – Antigone

2003 – Das Zieglein…

2003 – Arsen und Spitzenhäubchen

2003 – Das Dschungelbuch

2003 – Bird Cage

2003 – Top Dogs

2002 – Das Hohelied

2002 – Biedermann … Brandstifter