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Ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı!

2012 yılında vizyona giren "Fetih 1453" filmi ile hayatımıza giren oyuncu Dilek Serbest, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi

10.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:44
Ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı!

Taktığı beresi ve giyindiği siyah kıyafetler ile tanınmayacak bir halde olan Serbest, yakında bir filmde rol alacağını söyledi.

Dizilerden teklif gelmiyor

Serbest, muhabirlerin "Sizleri hiç dizilerde görmüyoruz" demesi üzerine "Dizilerden hiç teklif gelmiyor. Sadece sinema film senaryoları var bu ara" cevabını verdi.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Magazin
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