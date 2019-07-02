02.07.2019 11:21
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Ünlü oyuncu Talat Bulut'tan taciz iddialarına 100 bin TL'lik dava

Bir televizyon dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Talat Bulut, taciz iddiasına takipsizlik kararı verilmesinin ardından 100 bin TL'lik tazminat davası açtı. Tacize uğradığını iddia eden Özge Ş. ise davanın reddini talep etti.

Bir televizyon dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Talat Bulut , taciz iddiasına takipsizlik kararı verilmesinin ardından harekete geçti. Bulut kararın ardından tacize uğradığını iddia eden Özge ş.'ye 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

HAREKETE GEÇTİ

Fox'un en çok izlenen yapımlarından Yasak Elma'da kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş. isimli genç kızı taciz ettiği iddia edilen ünlü oyuncu Talat Bulut, olaya ilişkin takipsizlik kararının ardından Özge Ş. hakkında 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları ile Özge Ş. hazır bulundu.

Duruşmada konuşan Talat Bulut'un avukatı Ekim Su Küfteoğlu, tazminat davasının kabul edilmesini talep etti. Küfteoğlu, müvekkili Talat Bulut'un tanınmış bir oyuncu olduğunu söyleyerek, "Özge Ş. müvekkilimin kendisini dudağından öptüğüne dair iddialarda bulunmaktadır. Soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verilmiştir. Karşı taraf ile sulh olma ihtimalimiz yoktur" şeklinde konuştu. Özge Ş.'nin avukatı ise beyanda bulunmak için süre talep etti.

Duruşmada söz verilmesi üzerine beyanda bulunan Özge Ş. ise, hiçbir programa çıkmadığını sadece bir kanala röportaj verdiğini ve bunun da savcılığa şikayet sonrası yapıldığını söyledi. Özge Ş. davanın reddini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme tarafların beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia eden Özge Ş., ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen soruşturma kapsamında taciz iddialarına ilişkin Talat Bulut hakkında 'delil yetersizliği' nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararının ardından Talat Bulut, taciz iddiasında bulunan Özge Ş. hakkında Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Ünlü oyuncu Talat Bulut'tan taciz iddialarına 100 bin TL'lik dava
Kaynak: İHA
Büyükçekmece , Talat Bulut , 3. Sayfa , Magazin

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