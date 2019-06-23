Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA

Tiyatro ve Sinema oyuncusu Selahattin Taşdöğen Kadıköy 'de otomobiliyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen motosikletliye çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bazı motosiklet sürücülerinin aynı noktadan geçmeleri kameraya yansıdı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Kaza saat 19: 30 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle Cadde üzerinde ilerleyen tiyatro ve sinema oyuncusu Selahattin Taşdöğen iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli İbrahim Acun(45) ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan üç doktor yaptı. Daha sonra haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aracında büyük hasar meydana gelen Taşdöğen ve yanında bulunan 5 yaşındaki kızı kazayı yara almadan atlattı. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından Selahattin Taşdöğen polis aracında bekleyen kızıyla ilgilendi.

"KESTİRMEDEN BURADAN GİTMEK İSTERKEN BİRDEN BİRE ÖNÜME ÇIKINCA BEN DE DURAMADIM"

Kaza sonrası Selahattin Taşdöğen, "Normal seyir halindeyken, sağ taraftaki tali yoldan bir motosikletli önüme çıktı. Sağda arabalar var, bende onu göremedim. En soldan gidiyordum motosikleti son anda fark ettim. İşte o zaman çarpmış oldum. Karşı yoldan bu istikamete doğru, şurada küçük bir ara var, o aradan geçmek istiyorlarmış onlar. Yani burayı dolaşmadan kestirmeden buradan gitmek isterken birden bire önümde olunca bende duramadım fren yaptım. Hemen yardıma koşanlar oldu, onlar da doktormuş. Üç tane doktor vardı. Durumu hakkında herhangi bir sıkıntısı yok dediler" diye konuştu. Kazanın yaşandığı yerde bazı motosiklet sürücülerinin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeleri kameraya yansırken Taşdöğen bu duruma tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralı

-Yaralının başında toplanan kalabalık

-Selahattin Taşdöğen'in kazaya karışan aracı

-Kazaya karışan motosiklet

-Taşdöğen'in polis aracında ki küçük kızı

-Selahattin Taşdöğen ile röp

-Kazanın olduğu noktadan yine benzer şekilde karşıya geçen motosikletliler

-Taşdöğen'in aynı yerden geçen motosikletliler için konuşması

-Selahattin Taşdöğen'in polis aracında ki 5 yaşındaki kızı ile ilgilenmesi

-Genel ve detay görüntüler



