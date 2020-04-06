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Ünlü oyuncunun dayısı koronavirüse yenik düştü!

Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı Cem Bayer, koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Uğur, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte ünlü oyuncunun açıklamaları...

06.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:32
Ünlü oyuncunun dayısı koronavirüse yenik düştü!

Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemi bu kez ailemizden can aldı. Çocukluğumun kahramanı... Kıymetlim. Dünyanın en güzel insanı... Benim canım dayım Cem Bayer bugün vefat etti. Maalesef yoğun bakımda, Covid 19 teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini. Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor" ifadelerini kullandı.

'HEPİMİZİN CANI ÇOK YANIYOR'

Açıklamasının devamında dayısının ileri yaşta ve koah hastası olduğunu belirten Uğur, şunları söyledi: "İznimiz olduğunda o muhteşem kişiliğine yakışır şekilde bütün saygımızla mezarı başında yadetmek sözümüz... Hepimizin canı çok yanıyor... İleri yaşta ve koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu...

Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an... Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı diliyorum Allah'tan..."

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Koronavirüs, Bayer, Magazin
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