Ünlü oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Flaş... Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
Ukraynalı ünlü film yıldızı Olga Kurylenko (40), koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.
'Bir haftadır hastayım'
Dünyaca ünlü film yıldızı Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın" dedi.
'Son Umut' filminde rol almıştı
Olga Kurylenko, James Bond film serisinden Quantum of Solace filminde rol almıştı ve Russell Crowe'un& ; çektiği Son Umut (The Water Diviner) filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmazla birlikte 'Ayşe' rolünü oynamıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler : Olga Kurylenko, Koronavirüs, Magazin
Manşet
Haberler
Magazin
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Magazin
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Magazin
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Magazin
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Magazin
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Magazin
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Magazin
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Magazin
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak