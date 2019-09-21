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Ünlü ozan Neşet Ertaş'ın kız kardeşi defnedildi

Ankara'da trafik kazasında hayatın kaybeden ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Ayşe Garip (77) Kırşehir'de toprağa verildi.

21.09.2019 15:42
Ankara'da trafik kazasında hayatın kaybeden ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Ayşe Garip (77) Kırşehir'de toprağa verildi.
Garip'in cenazesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkez Ali Çam Camisi'ne getirildi.
Burada, Garip'in ailesi ile kardeşi Ali Ertaş taziyeleri kabul etti.
Ayşe Garip'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığında babası Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ın kabirlerinin yanına defnedildi.
Cenaze törenine Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları Asaf Kayaoğlu, Başar Altuntaş ve Osman Uçar ile vatandaşlar katıldı.
Garip, dün Ankara'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Ünlü ozan Neşet Ertaş'ın kız kardeşi defnedildi

Neşet Ertaş, Kırşehir, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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