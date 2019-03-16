Ünlü Market Zinciri Adese, 3 Şubesini Daha Kapattı

Perakande sektörünün önemli oyuncularından biri konumunda olan İttifak Holding bünyesindeki Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. şube kapatma kararlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda verimlilik düşüklüğü nedeniyle çok sayıda mağazasını kapatma kararı alan şirket yine aynı nedenden ötürü 3 şubesinin daha faaliyetlerine son verdi.

İKİSİ KONYA'DA BİRİ AKSARAY'DA

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, şirketin yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda kapatılan mağazalardan ikisi Konya'da biri ise Aksaray'da bulunuyor. Konya'da Pelit ve Yunak şubesi, Aksaray'da ise TOKİ şubeleri kapatılan 3 mağaza oldu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Toplanan yönetim kurulumuz, Sakarya Mah. Uluyayla Cad. N34/A Selçuklu/ KONYA adresinde bulunan 'PELİT' şubemizi, Yeni Mah. Hükümet Cad. N133 Yunak/ KONYA adresinde bulunan 'YUNAK' şubemizi ve Yunus Emre Mah. 129. Cad. N34/A Merkez/ AKSARAY adresinde bulunan 'AKSARAY TOKİ' şubemizi firmamızın yapmış olduğu verimlilik çalışması kapsamında kapatılmasına karar vermiştir."