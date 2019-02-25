Ünlü Plak Şirketleri İle Plak Severler Buluşuyor

Emre müzik, Bayar müzik, Ati müzik, Pera müzik, Ulus Müzik, İz Müzik gibi İstanbul'un önemli plak şirketlerini, plak koleksiyoncuları ile bir araya getirecek etkinlikte müzikseverleri plakla ilgili üç gün boyunca önemli söyleşiler imza günü ve konserler bekliyor olacak.

Seyyal Taner ve Kurtalan Ekspresi'nin vereceği muhteşem bir konser ile açılışı gerçekleşecek olan etkinlikte dans ve müziğin keyfine varacaksınız. İkinci gün Rey&Tansel Doğanay konseri, son gün ise Melike Demirağ imza günü gerçekleşecek.

Kaynak: Bültenler