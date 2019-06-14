"En seksi poker oyuncusu" Liliya Novikova küvette ölü bulundu

Moskova'da gündem yaratan olayda, Rus online poker oyuncusu Liliya Novikova (27), saç kurutma makinesi ile saçını kuruturken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TASS ajansında yer alan habere göre, online poker oyuncusu olan ve başarıları kadar güzelliği ile gündemden düşmeyen Liliya Novikova'nın Moskova'da bulunan dairesinin banyosunda şüpheli bir şekilde ölü bulunduğu duyuruldu.

Poker oyuncusunun, saç kurutma makinesi ile saçını kuruttuğu sırada elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Sanal dünyada da 'Liay5' adını kullanan 27 yaşındaki Rus oyuncu, online poker endüstrisinin kraliçesi kabul ediliyordu.

Liliya'dan yakınları bir süre haber alamayınca Moskova'daki evine girildi ve korkunç olay ortaya çıkmış oldu. Olayla ilgili savcı incelemesi sürüyor.

Novikova'nın cansız bedeninin komşusu tarafından bulunduğu belirtildi.

WHATSAPP MESAJLARI MERCEK ALTINDA

Liliya Novikova'nın küvetteyken telefonunun şarja bağlı olduğu da bir diğer iddia. Genç oyuncunun "saç kurutma makinesinin kontağı ile mi" yoksa "telefon şarjının çarpması ile mi" hayatını kaybettiği son Whatsapp yazışmalarının takibi ile ortaya çıkacak.

Liliya Novikova'nın küvetteyken telefonunun şarja bağlı olduğu da bir diğer iddia. Genç oyuncunun "saç kurutma makinesinin kontağı ile mi" yoksa "telefon şarjının çarpması ile mi" hayatını kaybettiği son Whatsapp yazışmalarının takibi ile ortaya çıkacak.