Ünlü rapçi Ben Fero'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek!

Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ünlü rapçi Ben Fero'dan destek geldi. Ben Fero sahnede asker selamı vererek büyük taktir topladı.

ENERJİSİYLE BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Yaklaşık 3 bin kişinin doldurduğu mekanda Ben Fero konserine, popüler şarkısı '3-2-1' ile çıktı. Hayranlarının hep bir ağızdan eşlik ettiği parçaları sahnede yerinde durmadan söyleyen Ben Fero'nun enerjisi konseri izleyenler tarafından alkış aldı. Ben Fero konseri sorasında asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.