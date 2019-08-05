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Ünlü rapçi Ben Fero, hayranına kucak dansı yaptırdı

Son dönemin çok konuşulan ismi Ben Fero, yabancı hayranına kucak dansı yaptırdı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüye takipçilerden tepki yağdı.

05.08.2019 09:59
Ünlü rapçi Ben Fero, hayranına kucak dansı yaptırdı

Killa Hakan, Ceza, Ezhel'in çıkardığı Fight Kulüp şarkısıyla gündeme gelen Ben Fero, gece kulübünde eğlenirken çekilen görüntüsüyle hayranlarına bir şok daha yaşattı.

KUCAK DANSI YAPTIRDI

Genç rapçi gece kulübünde yabancı bir hayranına kucak dansı yaptırdı. Sosyal medyada hızla paylaşılan görüntüye kullanıcılar tepki gösterdi. Ben Fero'nun bu hareketini hoş karşılamayan takipçiler, ünlü rapçiyi eleştiri yağmuruna tuttu.

'BEĞENMEME' REKORU KIRMIŞLARDI

Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun yayınladığı 'Fight Kulüp' şarkısı, YouTube'da 'dislike (beğenmeme)' rekorunu kırmıştı.


ben fero, Ezhel, Magazin

YORUMLAR (56)
YORUM: bizede yapan olsa keşke
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BOSA ARAMAYIN: Bosa aramayin dansi yapan kizin instg. Veriyorum weoe12ving
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FAKO: Fero izmirli işte yaw
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YORUM: Iyi tamamda ÇAKMASIN be Abi !!!!
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METİN: Size ne size yapsa hayır demezsiniz ama size yapmadığı için hepiniz ahlak müfettişi olmuşsunuz hadi naaşşşşş
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MELİKE: Analar babalar kızlarınıza ve oğullarınıza temiz ahlak veriniz. Herşeyin başı eğitim değil, temiz ahlaktır.
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ATEŞ SARSILMAZ: Aynen entelektüel bır bır yorum
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11 2
KAPLAN: Böyle salakları haber yapmayın lütfen
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SEDAT: genç adam sanki zorla yaptırmış neden bu kadar rahatsızlık duyuyorsunuz, kıskanmayın feroyu
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OSMAN: toplum ahlakı diye birşey var. belli ki sen anlamıyorsun.
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