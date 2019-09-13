Ünlü rapçi Kamufle 'Susamam' şarkısının nasıl ortaya çıktığını anlattı

"Kamufle" adıyla tanınan rap sanatçısı Basri Fırat Bayraktar, Yayınlandıktan hemen sonra YouTube trend listesine giren 'Susamam' adlı şarkının nasıl ortaya çıktığını BBC Türkçe'ye anlattı. Bayraktar, "Şanışer aradı. 20 tane toplumsal konuyu 20 farklı MC (şarkıcı) yapsa nasıl olur dedi, valla süper olur dedim. Voltran oluşturduk" dedi.

ÇALIŞMALAR İKİ AY ÖNCE BAŞLADI

Kamufle'nin verdiği bilgiye göre, çalışmalar iki ay önce başladı ve konular başlangıçta belirlendi. Bunun üzerine şarkıcılar, işleyecekleri toplumsal konuyla ilgili sözleri yazdı, klipler çekildi. Daha sonra hazırlanan şarkılar ve klipler, Şanışer tarafından bir araya getirildi.

"FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK"

Esas amaçlarının yaşanan sorunları dile getirerek farkındalık yaratmak olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu konularda aslında gündelik hayatımızda farkında olup çıkmaza giren bir diyalog içinde oluyoruz. Farkındalık yaratmak (istedik). Birçok konuya değinip, böyle şeyler var, böyle şeyler oluyor, böyle şeyler olmaya devam ediyor demek. Bir düşünsün insanlar neden devam ediyor, senin yüzünden olabilir mi ya da benim yüzümden olabilir mi? Bunu düşündürtmek. Birazcık ışık yakmak oldu."