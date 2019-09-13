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Ünlü rapçi Kamufle 'Susamam' şarkısının nasıl ortaya çıktığını anlattı

Kamuoyunda Kamufle olarak tanınan rap sanatçısı Basri Fırat Bayraktar, sosyal medyada büyük yankı uyandıran 'Susamam'ın nasıl ortaya çıktığını anlattı.

13.09.2019 14:13

"Kamufle" adıyla tanınan rap sanatçısı Basri Fırat Bayraktar, Yayınlandıktan hemen sonra YouTube trend listesine giren 'Susamam' adlı şarkının nasıl ortaya çıktığını BBC Türkçe'ye anlattı. Bayraktar, "Şanışer aradı. 20 tane toplumsal konuyu 20 farklı MC (şarkıcı) yapsa nasıl olur dedi, valla süper olur dedim. Voltran oluşturduk" dedi.

ÇALIŞMALAR İKİ AY ÖNCE BAŞLADI

Kamufle'nin verdiği bilgiye göre, çalışmalar iki ay önce başladı ve konular başlangıçta belirlendi. Bunun üzerine şarkıcılar, işleyecekleri toplumsal konuyla ilgili sözleri yazdı, klipler çekildi. Daha sonra hazırlanan şarkılar ve klipler, Şanışer tarafından bir araya getirildi.

"FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK"

Esas amaçlarının yaşanan sorunları dile getirerek farkındalık yaratmak olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu konularda aslında gündelik hayatımızda farkında olup çıkmaza giren bir diyalog içinde oluyoruz. Farkındalık yaratmak (istedik). Birçok konuya değinip, böyle şeyler var, böyle şeyler oluyor, böyle şeyler olmaya devam ediyor demek. Bir düşünsün insanlar neden devam ediyor, senin yüzünden olabilir mi ya da benim yüzümden olabilir mi? Bunu düşündürtmek. Birazcık ışık yakmak oldu."

Ünlü rapçi Kamufle 'Susamam' şarkısının nasıl ortaya çıktığını anlattı

BBC Türkçe, Şanışer, Fırat, Magazin

YORUMLAR(10)
EŞREF BEY:Her zamanki gibi ayrışmaya sebep olan projelerden biri, neden PKK yok neden HDP yok neden CHP''nin yaptığı zamlar yok neden Şehitler anılmıyor neden neden neden. . . .
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2 0
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SANANE:Bre ahmak adam ben CHP''li değilim ancak azıcık şu omuzlarının üzerinde duran top şeklindeki nesneyi kullan CHP nasıl zam yapabilir? Vallahi bu zeka seviyesindeki insanlar ile aynı gök kubbe altında nefes almaktan iğreniyorum.
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ÇAPULCULAR:PKK NIN ŞEHİT ETTİĞİ YASİN BÖRÜ , AYBÜKE ÖĞRETMEN , EREN BÜLBÜL , BUNLARIN İSİMLERİ GEÇMİYOR , AMBLEMLERİNDE SİLAH VAR , SON SÖZ OLARAK ADALET GÜZELLİKLE ALINMAZ DİYOR , ŞARKIYI SÖYLİYENLERDE , ÇOCUK KAÇIRMA SUÇUNDAN UYUŞTURUCUYA KADAR BİR SÜRÜ SABIKALARI VAR , KİM NE DERSE DESİN ÇAPULCU BUNLAR ÇAPULCU
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1 0
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YUSUF:Nerede o eski sanatcilar. Simdikiler ceplerinin derdinde. Bu parca ne fayda saglayacak merak ediyorum. Ulkede yiginla sorun varken neden sanatcilar sorunlar icin bir araya gelmezde islerine geldigi gibi tavir takinirlar. Sanatcilik bitti artik. Piyasa bozuk
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CANAN:HELAL OLSUN HARİKA SÖZLER HEPİMİZİN DİLİNDE OLAN SÖYLEMEYE ÇEKİNDİĞİMİZ ŞEYLERDEN BAHSEDİLMİŞ. SANATÇI DEDİĞİN DUYARLI OLUR . . YOLUNUZ AÇIK OLSUN İNŞALLAH TUTUKLANMAZSINIZ
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5 4
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ADINIZI YAZIN:şarkıyı söyleyenlerin sabıkasına bakın önce
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8 8
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...:ÜLKENİN İNSAN HAKLARI SABIKASINA DA BAKIN BENCE
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9 3
KALLAVİPROJELER:Sözlerin çoğu gelişmiş ülkelerin pervasızca dünyayı kirletmelerini anlatıyor. Hatta görsellerinizde kullandığınız vtr ler bu kanıtlıyor. ama arada attığınız basın hapiste polis alıp götürecek gibi hasmane ve develtimizi küçük düşüren toplumu ayaklanmaya davet eder cinsten sözler hiç genelleme yapılmadan Türkiye''Ye mesaj veriliyor. çok iyi hazırlanmış tıng tang kuruluşlarının cebinden çıkmış sözler dizisi gibi. bir sürü evrensel sorunun içine suni Türkiye sorunu. çocukların başına polis silahı?!
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3 8
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TESPİT:Sozlerden hangisi yalan ? Basın içeride her an apar topar içeri alınabilirsin mesela gerçekler acıtmamalı bunlardan kaçmayalım. Türkiye''yi veya hükümeti eleştiren her yapıt veya söz dizisi neden illa üst akıldan yayınlandığı kanısındasınız ki anlamıyorum vatandaşın hür aklı yok mu bu eleştirileri gördüklerine binayen yazıyor olamaz mı ?
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