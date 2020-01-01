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Ünlü rapçi Killa Hakan, yeni yıla havaya ateş ederek girdi

Türk asıllı rapçi Killa Hakan, 2019'u evinin camından silahla havaya ateş ederek uğurladı. Hakan'ın bu görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

01.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:49

2019 yılında çıkardığı Fight Kulüp isimli şarkısıyla herkese meydan okuyan 46 yaşındaki Killa Hakan, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni yıl videosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER GELECEK"

Killa Hakan, uzun zamandır haberlere konu olan ve birçok kişinin tepki gösterdiği bir olaya imza attı. Killa Hakan, yeni yıla girdiğimiz anlarda pencereden ateş ederek kutlama yaptı. Bu anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen Killa Hakan, "2019 Fight Kulüp. Fight Kulüp gibi de geçti. Haksızlıklara karşı dimdik ayakta durduk; ilk kural saygı dedik, hala da diyoruz ve hep mücadele ediyoruz. 2020'de size çok güzel sürprizler gelecek. Fight kulüp 2'ye hazırlıklı olun, çok güzel şeyler gelecek" diyerek art arda havaya ateş etti.

SİMGE SAĞIN'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Killa Hakan'ın Instagram hesabından paylaştığı video kısa sürede tepkilerin odağında olurken şarkıcı Simge Sağın'dan ilginç bir yorum geldi. Killa Hakan'ın havaya ateş etmesini normal karşılayan Sağın, "İyi seneler büyüksün" yorumunu yaptı.

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Asıl adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973 tarihinde dünyaya geldi. Ailesi 1960 yıllarda Trabzon'dan işçi olarak 'ya göç etti. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'te doğup büyüdü ve okudu. Getto hayat yaşayan Hakan, genç yaşlarında hapse girdi ve orada sürekli sözler yazdı.

Almanya'da Yabancı Rap yapmak yerine Türkçe Rap yaptı ve zamanla 'da isim yaptı. Almanya'da sosyal işlerle uğraşan Killa Hakan, Avrupa'da Türkçe Rap Satmak ve Türkçe Dilini Avrupa'ya Tanıtmayı amaçladığını aktardı.

Ünlü rapçi Killa Hakan, yeni yıla havaya ateş ederek girdi

Almanya, Avrupa, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
REYİZ: kılıbık hakan
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MSTF: Havaya değil karşı binaya ateş etmiş gibi geldi bana.
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UA SON KALE: MAGANDA.
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