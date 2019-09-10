Trafik kazası geçiren rapçi Norm Ender, kolundan ve ayağından sakatlandı

Son günlerde 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla rap dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Norm Ender, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik kazası geçirdi.

KOLUNDA ÇIKIK AYAĞINDA İSE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Vatan Caddesi'nde aracıyla seyir halindeyken başka bir otomobile sürtünüp direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin kolunda çıkık, sağ ayağında ise kırık oluştuğu tespit edildi. Norm Ender, önümüzdeki günlerde hastaneden taburcu olacak.

DÜNYA LİSTELERİNE GİRDİ

Rapçi Norm Ender Mekanın Sahibi olarak geri döndü! Hedef aldığı Ben Fero, Ezhel ve Khontkar ile piyasada yer yerinden oynadı. Üstelik büyük bir rekora koşarak Spotify Dünya Listeleri'nde Cardi B, Ariana Grande gibi isimleri geride bırakarak ilk 200'e girdi.

NORM ENDER KİMDİR?

Norm Ender, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova'da dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Ender Eroğlu'dur. 10'lu yaşlarda Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışan Norm Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lise eğitimine son verdi.

Rap dünyasında son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Norm Ender, 2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı. Atv ekranlarında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı. Yarışmada rap dışında pop parçalar da seslendirmesi istenince yarışmadan olaylı şekilde ayrıldı.

2005 ve 2006 yılları arasında vatani görevini yerine getirdi ve 1 yıl ara verdiği müzik yaşantısına geri döndükten sonra Playboy, Son Uyku, Kafam Bir Milyon, ve Eksik Etek gibi şarkılarıyla kırılması zor rekorlara imza attı.

Norm Ender, küfür içeren Eksik Etek şarkısıyla, özellikle sosyal medyada tanınmıştır. Bu şarkısı bir gün içerisinde 2,5 milyon, 1 ayda ise 40 milyon kişi tarafından dinlenmiştir. Bu nedenle Norm Ender, 2006 yılında YouTube'da en çok dinlenenler arasında 17. sırada yer aldı.

2010 yılında Enderground ve yine aynı yıl İçinde Patlar ile müzik piyasasına giriş yaptı, 2017 yılında ise Aura isimli albümü ile müzik kariyerini sürdürdü. Son albümünden 2 yıl sonra söz ve müziği kendisine ait olan "Mekanın Sahibi" adlı şarkısı ile dönüş yaptı.