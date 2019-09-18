Ünlü rapçilerden Yasin Demir Türkiye'de

Esrarengo ismiyle tanınmayı başaran Yasin Demir Hollanda içerisinde rap müzikle 2003 senesinde tanışmış ve yaklaşık olarak15 seneden beri de Esrarengo adıyla müzik icra etmeyi sürdürmektedir.

Bugünlere kadar pek çok ünlü sanatçılarla ortak projeler yaparak çok önemli konserlerde de sahneye çıkmıştır. Türkiye ile birlikte Avrupa içerisinde demüzikal yaşantısını ara vermeden sürdüren 'Yasin DEMİR', Türkiye içerisinde yaşamını sürdüren rapçilerden de gelecek seneler için ortak çalışma teklifleri almaya başlamış bir durumda.

Yasin Demir; Yener Çevik'in yanı sıra Eypio, Sansar Salvo ve Tepki gibi pek çok ünlü isimlerle çalışmalar yaptıktan sonrakendisini Türkiye'nin müzik piyasasına çok daha yakın hissetmeye başladığı için İstanbul iline gelerek çalışmalarınaburda devam etme konusunda bir karar aldı. Esrarengo isimli ünlü rapçi en son 30 Ağustos tarihi içerisinde Tepki ile beraber hazırladığı ''Ceza Yatıcaz'' isimli single çalışmasının müzik klibinitüm Dijital platformlar üzerinde paylaştı.

Türkiye içerisinde daha çok çalışma yapacağım

Tepki'nin özel bir teklifle sunmuş olduğu 'Ceza Yatıcaz' isimli single çalışmanın Klibi ise Caner Çetiner yönetmenliğiyle çekildi. Çekimler tam olarak 19 saatte bitti ve ayrıca İstanbul Ümraniye'de yer alan çekim platolarının yanı sıra yakın semtlerde yer alan köylerde çekim yapıldı. 'Esrarengo'Türkiye içerisindeki çalışmalarının zaman içinde çoğalacak olduğu sinyallerini de böylelikle basın mensuplarına belirtmiş oldu.