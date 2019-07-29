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Ünlü rapçilerin Fight Kulüp'ü Youtube'da en çok dislike alan rap şarkısı oldu

Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile düet yapan rapçi Killa Hakan'ın Fight Kulüp şarkısı YouTube'da en çok beğenilmeyen rap şarkısı oldu.

29.07.2019 15:41
Ünlü rapçilerin Fight Kulüp'ü Youtube'da en çok dislike alan rap şarkısı oldu

Yeni albümünde Ceza, Ezhel ve Ben Fero gibi isimlerle düet yapan Killa Hakan sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Hatta ekibin Fight Kulüp şarkısı YouTube'da trend listesinde birinci oldu.

EN ÇOK DISLIKE ALAN ŞARKI OLDU

Trend listesinde birinci olan ve aynı zamanda Twitter'da trend olan şarkı Youtube'da en çok dislike alan rap parçası oldu. Kısa sürede 2 milyona yakın izlenmeye ulaşan şarkının dislike oranı beğeni oranlarını geçince rakamlar YouTube'dan kaldırıldı.

EZHEL'İN ŞARKISI DA BEĞENİLMEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı LOLO'yu çıkaran şarkıcı Ezhel'in klibi de en çok dislike alan videoların arasına girmişti.


ben fero, Youtube, Ezhel, Magazin

YORUMLAR (7)
ŞAKİR: Gülümseyin Gluk''landınız :))))))
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SANKİ: nenden milyonlaraca kere dinlıyorsunuz ozaman maloşlar
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SAGOCU: Az önce komedi gibi 4 tane rapcinin rap adı altında yapTIGI videoyu seyrettim gül gül öldüm solugu sagonun yanında aldım :D şükrettim iyiki varsın SAGO
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EL NİNO: NORM ENDER ÇIKARMADAN 3 ATMIŞTI BU YAPTIĞINIZ RAP ŞARKI ADI ALTINDAKİ KOMİK VİDEO İLE 4 ATMIŞ OLDU :)
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ENES ÇANDIR: Norm ender ile sizin aranızda büyük bir FARK VAR
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TSLİ GENÇ: ADAM Bİ PARÇA YAPTI NORM BABA, HEPSİ BİR ARAYA GELİYOR CEZA SANA NE OLUYOR HAYIRDIR YANLIŞ YERDESİN SEN FARK VAR DEMEYE DEVAM ET CEZALISIN. .
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MÜLKÜN SAHİBİ SAGOPA: VALLAHİ BU DAVADA BİZ SENİ SAVUNUACAGIZ 3 SAGOPA KAJMER3
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