Ünlü ressam İbrahim Balaban için cenaze töreni

"MAALESEF SANATÇILAR YAŞARKEN DEĞERİ BİLİNMİYOR"

Cenaze töreni öncesinde konuşan İbrahim Balaban'ın oğlu Hasan Nazım Balaban, "Kalça kırığı nedeniyle 15 gün kadar hastanede kaldı. Hastanedeki tedavinin ardından bakımevine aldık. Burada da 1 aydan fazla süre kaldı. Sonra demans hastalığı başlangıcı ortaya çıktı. Daha sonra da yutkunma zorluğu çıktı. Tekrar hastaneye kaldırdık. Burada 10 gün kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Çok üzgünüm, Türkiye çok değerli bir sanatçısını kaybetti. Çok özel bir sanatçıydı. İnsanın babasını kaybetmesi çok farklı bir duygu. Nazım Hikmet'in öğrencisiydi. Nazım Hikmet sayesinde onun yeteneği ortaya çıkıyor. Türkiye'de maalesef sanatçılar yaşarken değeri bilinmiyor. Öldükten sonra anmalar yapılıyor çok güzel ama ben şunu isterim ki sanatçılar yaşarken de değerini bulsun" dedi.



ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Balaban'ın tabutu alkışlar eşliğinde cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere doğduğu Bursa Seçköy'e götürüldü.

Kaynak: DHA

- İstanbul