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Ünlü ressam Picasso'ya ait 271 eseri 40 yıl garajında saklayan çiftin hapis cezası onandı

Fransız mahkemesi ünlü ressam Pablo Picasso'nun yüzlerce eserini 40 yıl boyunca evlerinin garajında saklayan eletrik tesisatçısı ve eşine hapis cezası verdi

20.11.2019 08:49 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:34Ünlü ressam Picasso'ya ait 271 eseri 40 yıl garajında saklayan çiftin hapis cezası onandı
Fransız mahkemesi ünlü ressam Pablo Picasso'nun yüzlerce eserini 40 yıl boyunca evlerinin garajında saklayan elektrik tesisatçısı ve eşine verilen ertelenmiş iki yıl hapis cezası onandı. Lyon Temyiz Mahkemesi, bu kararıyla uzun yıllardır süregelen dava sürecine son noktayı koydu.

80 yaşındaki elektrik teknisyeni Pierre Le Guennec ve eşi Danielle'in garajında saklanan ünlü İspanyol ressama ait 271 eser 2010 yılında Pierre'in bir sanat simsarı ile çalışmaların orijinal olup olmadığını tespit ederken gün yüzüne çıktı.
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Pablo Picasso, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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