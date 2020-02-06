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Ünlü restoran zinciri Lunch Box iflas etti

İstanbul merkezli restoran zinciri Lunchbox'ın iflas ettiği ortaya çıktı. Lunchbox'ın sahibi Şef Gıda Restoran İşletmeleri ile Dünya Mutfağı Gıda Sanayi'nin konkordato talebi ile başvurduğu Bakırköy 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, iki şirketin de iflasına karar verdi. Mahkeme kararı sonrası, 11 şubeli işletme için tasfiye süreci başladı.

06.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:57

Restoran ve meyhane zinciri Lunchbox'ın iflas ettiği ortaya çıktı. Lunchbox markasının sahibi olan Gıda Restoran İşletmeleri San. ve Turizm ve Dış Ticaret Limited Şti. ile Dünya Mutfağı Gıda Sanayi Ticaret Limited Şti. hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildiği öğrenildi.

Lunchbox ile birlikte, şirket bünyesindeki meyhane zinciri Dudakpayı için de iflas kararının ardından tasfiye sürecinin başladığı bildirildi.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Konkordato talebi ile Bakırköy 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran şirketin bu talebi reddedilirken, kararla birlikte konkordato komiser heyetinin görevinin de sona erdiği belirtildi.

2001 YILINDA KURULDU

Firmanın sitesinde yer alan bilgiye göre, Şef Gıda Restaurant işletmeleri tarafından 2001 yılında kurulan Lunchbox, ilk şubesini İstanbul Güneşli'de açtı.

2003 yılında Galeri alışveriş merkezinde ikinci şubesini açan işletme, bu tarihten sonra AVM odaklı büyümesini sürdürdü.

Franchise modeli ile büyüyen Lunchbox'ın, franchise bedelinin ise 30 bin euro olduğu belirtiliyor. Lunchbox'ın 11 şubesi bulunurken, Dudakpayı meyhane ise 5 şubede faaliyet gösteriyordu.

Şirketin 350 çalışanın bulunduğu da sitesinde verilen bilgiler arasında.

Ünlü restoran zinciri Lunch Box iflas etti

Şef, Ekonomi


Ekonomi

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