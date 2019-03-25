Ünlü Ritim ve Saz Sanatçısı Atilla Mayda Hayatını Kaybetti

80'li yıllarda tüm Türkiye'de isim yapan TRT'nin usta ritim saz sanatçısı Atilla Mayda hayatını kaybetti.

Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, "Ve Atilla Mayda da aramızdan ayrıldı!" başlıklı bir yazı yazarak duyurdu.

ATİLLLA MAYDA HAYATINI KAYBETTİ

Atilla Mayda'nın ölüm haberini paylaşan Onur Akay, şunları söyledi: "Küçüklük yıllarımda aynı apartmanda oturduğumuz ve komşumuz olan usta ritm saz sanatçısı Atilla Mayda'yı kaybettik. 80'li yıllarda 'Ve Atilla Mayda' ve 'Haydaaa Atilla Mayda' replikleri ile tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olmuş, ismi dönemin komedyenlerinin repliklerinde ve halkın dilinde şaşırma ifadesi olarak dolaşıyordu.

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Mayda, Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nden bugün, 25 Mart 2019 Pazartesi günü ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. Mekanı cennet olsun inşallah."

TRT'den emekli olan sanatçı yıllarca efsane isimlere sazı ile eşlik etmişti.