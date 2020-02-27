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Ünlü Rus sunucu Vladimir Solovyov, eski Ukraynalı vekil Kovtunenko'yu programından kovdu

Ünlü Rus televizyon sunucusu Vladimir Solovyov, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'nın eski milletvekili Aleksandr Kovtunenko'yu Rossiya 1 televizyonunda sunduğu programından kovdu. İkili arasındaki tartışma, Nazi Almanya'sına karşı yürütülen Büyük Vatan Savaşı sırasında Ukraynalı milliyetçilerin gerçekleştirdiği suçlar konuşulurken çıktı.

27.02.2020 20:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:24

Ünlü Rus televizyon sunucusu Vladimir Solovyov, parlamentosu Yüksek Rada'nın eski milletvekili Aleksandr Kovtunenko'yu Rossiya 1 televizyonunda sunduğu programından kovdu. Kovtunenko, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi saflarında yer alıp Sovyet birliklerine karşı savaşan Ukraynalı milliyetçileri aklamaya çalıştı.

Kovtunenko, Ukrayna Milliyetçiler Örgütü'nün İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet birliklerine karşı savaşan askeri kanadı Ukrayna İsyan Ordusu (UİO) ve liderleri Stepan Bandera ile Roman Şuheviç'in eylemlerini haklı çıkarmaya çalıştı. Duruma öfkelenen Solovyov güvenliği çağırdı ve Kovtunenko'yu stüdyodan çıkarmalarını istedi.

BİRÇOK SUÇA İMZA ATTILAR

Ukrayna İsyan Ordusu, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi ordusunun yanında, Sovyet birliklerine karşı savaşmıştı. Ukrayna Milliyetçiler Örgütü ve Ukrayna İsyan Ordusu, İkinci Dünya Savaşı'nda birçok suça imza attı.

Bu suçlar arasında 1943 yılında Ukrayna'nın batısındaki tarihi bölge Volhinya'da toplu Yahudi katliamı yapmaları da bulunuyor. Binlerce Ukraynalı Nazilerle işbirliği yapmayı reddettikleri için vahşice öldürülmüştü.

Ünlü Rus sunucu Vladimir Solovyov, eski Ukraynalı vekil Kovtunenko'yu programından kovdu

Vladimir Solovyov, Ukrayna, Dünya


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