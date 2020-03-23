Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ünlü Şair Abdurrahman Delen'den Korona Virüsü fırsatçılarına rapli tepki - Haberler

Ünlü Şair Abdurrahman Delen'den Korona Virüsü fırsatçılarına rapli tepki

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ünlü şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen, Korona Virüs salgını bahanesiyle sattıkları ürünlere insafsızca zam yapan fırsatçılara çektiği rap ve türkü karışımı kliple tepki gösterdi.

23.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:49
Ünlü Şair Abdurrahman Delen'den Korona Virüsü fırsatçılarına rapli tepki
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, ünlü şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen, Korona Virüs salgını bahanesiyle sattıkları ürünlere insafsızca zam yapan fırsatçılara çektiği rap ve türkü karışımı kliple tepki gösterdi.

15 Temmuz-Barış Kardeşlik Marşı ile milyonların gönlünde taht kuran, bugüne kadar sosyal içerikli konularda yazdığı şiirlerini besteleyerek, çektiği video kliplerle topluma anlamlı mesajlar veren Abdurrahman Delen, bu kez de Korona Virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan halkın haklı sesi oldu.

Virüs salgını bahanesiyle marketlerde ve Pazar tezgahlarında satılan ürünlere "fırsat bu fırsat" düşüncesiyle zam üstüne zam yaparak halkın cebinden milyonlarca lira kazanmak isteyen fırsatçı tüccarların bu tutumuna işaret eden Şair Delen, ilk kez denediği rap müzik melodilerini de kattığı türküyle stüdyoya girdi.

Farklı bir konseptte halkın içerisinde çektiği klibiyle adeta toplumun kanını emmeyi gözleyen fırsatçı zihniyete anlamlı mesajlar veren Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen'in yeni eseri henüz TV ekranlarında yayınlanmadan milyonların beğenisini kazandı.

Çin'in Vuhan kentinden başlayıp, dünyaya yayılan virüs salgınının bugüne kadar binlerce insanın hayatını kaybettiğine işaret eden Abdurrahman Delen muhabirimize yaptığı açıklamada, "Son günlerde ülkemize de sıçrayan bu salgını fırsat bilen birçok art niyetlilere bir halk ozanı olarak tepki göstermek istedim. Bu duygularla farklı bir format ile girdiğim stüdyoda türkü ve rap okuyarak tepkimi dile getirip, bu yapılanın toplumumuza yönelik büyük bir ayıp ve haksızlık olduğunu ifade etmeye çalıştım" dedi.

Ozanı Delen'in şiirinin dizeleri ise şöyle:

"Vatan değildir tasası, yeter ki dolsun kasası. Yokmu bunların yasası? Fırsatçılar, fırsatçılar. Yüzde yüz on zam bindirir, sonra yüzde on indirir. Yoksulu candan bezdirir. Fırsatçılar, fırsatçılar. Bahane eder dövizi, utanmaz kızarmaz yüzü. Fakirin cebinde gözü Fırsatçılar, fırsatçılar. Sabah akşam zam yaparlar, Halka hep kazık atarlar. Vicdanlarını satarlar. Fırsatçılar, fırsatçılar. Vatandaşın yüz karası, helal değildir parası. Şeytanların maskarası, fırsatçılar, fırsatçılar." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da karantinadan kaçan kadın, polis ekiplerini alarma geçirdi Haberler
İstanbul'da karantinadan kaçan kadın, polis ekiplerini alarma geçirdi
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan ’süper bulaştırıcı’ların sırrı çözüldü Haberler
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haberler
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Çocuğunu öldüren sürücü para cezası alınca, acılı aile isyan etti Haberler
Çocuğunu öldüren sürücü para cezası alınca, acılı aile isyan etti
Bir ülkede, cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 mahkum hayatını kaybetti Haberler
Bir ülkede, cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 mahkum hayatını kaybetti
Fotoğraf dün gece İstanbul’da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün gece İstanbul'da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL’den satılıyor Haberler
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

"Koronavirüs"e uyarladığı şarkılarla evde kalanları eğlendiriyor - Haber Mersin'de jandarmadan 'dışarıya çıkmayın' anonsu - Haber Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu - Haber Vatandaş için konulan dezenfektanı çaldılar - Haber Leylekler, Elazığ'a döndü depremin yıktığı yuvalarını yapmaya başladı - Haber Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı - Haber Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor - Haber
Loading