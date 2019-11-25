Ünlü Şair Halk Ozanı Abdurrahman Delen'den Kadın Şiddetine Hayır!

Yazdığı şiirlerle büyük beyeni toplayan ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren.

En son yazdığı çocuk istismarına dikkat çekmek için de 'Dokunmayın Çocuklara' adlı şiir yazıp, besteledi. Bir de klip çeken Abdurrahman Delen, "Ne zaman çocuklara taciz haberi okusam, yüreğime inanılmaz kasvet bürünüyor derken son günlerin kayanayan yarası haline gelen "Kadına Şiddetine" dur demek için "Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur" adlı şiir yazan ve besteleyen Delen yakın zamanda Kadına Şiddete hayır demek için bir de klip çekiceğim ve sevenlerimin beyenisine sunacağım dedi.