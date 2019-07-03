Ünlü şair Küçük İskender hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yılın haziran ayında kanser teşhisi konulan Küçük İskender lakaplı Derman İskender Över, hastalığa karşı savaşını kazanamadı. 55 yaşındaki ünlü şair Bodrum'da hayatını kaybetti.

EVİNDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

ünlü şair Küçük İskender geçtiğimiz haziran ayında kansere yakalanmıştı. O günden bu yana hastalığını Bodrum'daki evinde sürdürdüğü tedaviyle atlatmaya çalışıyordu.

"ÖLMEME GÜNÜ"

Küçük İskender geçtiğimiz Mart ayında Yekta Kopan, Can Bonomo ve Öykü Karayel ile bir araya gelmişti. Şarkıcı Can Bonomo, birlikte çektirdikleri fotoğrafı "Ölmeme günü" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

KÜÇÜK İSKENDER KİMDİR?

Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, ilk filmi "Ağır Roman" ile oyunculuğa da adım atan Küçük İskender'in tam adı Derman İskender Över'dir. 1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Küçük İskender, Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi, ancak burayı da tamamlamadı.

1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi'nde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.

İstanbul'da Baba Zula, Rashit, Teoman, Gripin, Hayko Cepkin, Zakkum, Derya Köroğlu, Mabel Matiz, Can Bonomo, Nejat Yavaşoğulları, Model, Flört, gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Küçük İskender, Mustafa Altıoklar'ın yönettiği Ağır Roman ve O Şimdi Asker adlı filmlerde de rol almıştır. Son olarak "İkinci Waliz" adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurlarıyla buluşan Küçük İskender, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.