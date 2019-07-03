03.07.2019 10:36
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ÜNLÜ ŞAİR KÜÇÜK İSKENDER'İN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI

ÜNLÜ ŞAİR KÜÇÜK İSKENDER

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Küçük İskender adıyla tanınan ünlü Şair Derman İskender Över yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Küçük İskender adıyla tanınan ünlü Şair Derman İskender Över yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Küçük İskender'e geçen yılın haziran ayında kanser teşhisi konmuş ve tedavisi sürüyordu. Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender gece saatlerinde hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Küçük İskender'in ölümü sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu. Över'in cenazesi işlemlerin ardından ailesi tarafından morgdan alınarak Zincirlikuyu Gasılhanesi'ne götürüldü. Ünlü şair için yarın Kabataş Erkek Lisesi'nde tören düzenlenecek. Öğle vakti Ortaköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Cenazeyi alan eniştesi Erol Çubuktar "Büyük bir değeri kaybettik, kalanlara uzun ömür diliyorum. Yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:
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-Eniştesi ile röp
-Cenazenin morgdan alınması
-Cenaze aracına konması
-Hastaneden görüntü


- İstanbul
Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, Küçük İskender, Zincirlikuyu, Güncel

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